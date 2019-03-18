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Google планирует ввести функцию отложенной отправки писем в Gmail

02:34, 18.03.2019
Google планирует ввести функцию отложенной отправки писем в Gmail
Фото: pixabay.com

Компания Google может добавить в приложение для электронной почты Gmail функцию отложенной отправки писем.

Специалисты обнаружили в новой версии приложения строки программного кода, благодаря которому запланирована возможность отправления написанного сообщения в срок от 2 минут до 50 лет, пишет портал GizChina.

Также в коде присутствует возможность отмены ранее запланированной отправки сообщения.

Предположительно, Google введет новую функцию 1 апреля.

Напомним, ранее в Google появились самоуничтожающиеся электронные письма.

ТехнологииIT
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