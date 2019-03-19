В Казани будут судить сотрудника МУП «Ритуал», который завышал клиентам стоимость погребения

В Казани будут судить 25-летнего агента ритуально-похоронного обслуживания населения МУП «Ритуал», который завышал клиентам стоимость погребения.

По версии следствия, с мая по декабрь 2015 года мужчина обманул и похитил у девяти граждан 260 тысяч рублей, заведомо завысив стоимость услуг по погребению, передает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.



Свою вину мужчина не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.



Прокуратура направила уголовное дело в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее Минстрой РФ разработал законопроект для борьбы с криминальными схемами в ритуальных услугах. Документ поступит на рассмотрение в Госдуму РФ в сентябре.