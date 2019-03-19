Новости происшествий

08:05 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани будут судить сотрудника МУП «Ритуал», который завышал клиентам стоимость погребения

22:32, 19.03.2019
В Казани будут судить сотрудника МУП «Ритуал», который завышал клиентам стоимость погребения
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани будут судить 25-летнего агента ритуально-похоронного обслуживания населения МУП «Ритуал», который завышал клиентам стоимость погребения.

По версии следствия, с мая по декабрь 2015 года мужчина обманул и похитил у девяти граждан 260 тысяч рублей, заведомо завысив стоимость услуг по погребению, передает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Свою вину мужчина не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Прокуратура направила уголовное дело в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее Минстрой РФ разработал законопроект для борьбы с криминальными схемами в ритуальных услугах. Документ поступит на рассмотрение в Госдуму РФ в сентябре.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров