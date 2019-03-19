Медведев уволил замглавы Росимущества Романа Богданова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Романа Богданова от должности заместителя руководителя федерального агентства по управлению государственным имуществом.

«Освободить Богданова Романа Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по его просьбе», — говорится в распоряжении за подписью Дмитрия Медведева.

Отметим, что Богданов занимал должность заместителя руководителя федерального агентства по управлению государственным имуществом с марта 2017 года. В Росимуществе он курировал вопросы малой приватизации, корпоративной теории и дивидендной политики.

Ранее сообщалось, что бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков может вернуться в «Норникель». По информации СМИ, он претендует на пост вице-президента компании.