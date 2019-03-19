Исследование: почти четверть россиян объедается перед сном

Опрос показал, что 22,6% россиян обильно ест не более чем за час до сна. При этом более склонны к такому поведению мужчины.

Практически никогда не едят на ночь 31% женщин и 19% мужчин, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Привычка очень часто и много питаться по ночам больше распространена в больших городах, являющихся центрами регионов России, однако отставание сельских населенных пунктов оказалось не слишком большим.

По данным опроса, часто едят на ночь 5,4% сотрудников бюджетных организаций, 9,3% владельцев бизнеса и 10% респондентов, не имеющих постоянного заработка.

Среди людей со средним образованием тех, кто очень часто и много ест по ночам, оказалось 6,2%, среди людей с высшим образованием — только 4,5%, но зато среди тех, кто продолжил учебу и после вуза, — сразу 12,9%. А доля тех, кто практически никогда не ест перед сном, и вовсе оказалась максимальной среди тех, у кого никакого образования нет (56,8%).