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Лауреатом Абелевской премии по математике впервые стала женщина

17:53, 19.03.2019
Лауреатом Абелевской премии по математике впервые стала женщина
Фото: скриншот twitter.com

Академия наук Норвегии присудила во вторник Абелевскую премию по математике 2019 года американскому профессору Карен Уленбек. Она стала первой женщиной, которая получила эту награду.

Уленбек удостоена Абелевской премии за «достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем».

Церемония вручения награды пройдет 21 мая в зале церемоний университета Осло. Вручать награду будет король Норвегии, передает ТАСС.

Премия получила свое название в честь норвежца Нильса Хенрика Абеля, который был основоположником теории эллиптических функций и внес значительный вклад в теорию рядов. Награду часто называют Нобелевской премией по математике.

Ранее Нобелевскую премию по физике получила Донна Стрикланд вместе с Артуром Ашкином и Жераром Муром. Стрикланд стала первой женщиной, удостоенной этой награды.

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