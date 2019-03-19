Генпрокуратура потребовала изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей

Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании имущества чиновников на 500 млн рублей.

Как сообщил генпрокурор Юрий Чайка, это имущество приобретено на неподтвержденные доходы. Он отметил, что более половины исков уже рассмотрено и удовлетворено. В результате чиновники лишились незаконно приобретенной недвижимости и транспортных средств, пишет «Коммерсант».

Ранее Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова.

В список имущества входят жилой комплекс, квартиры и нежилые помещения в Москве и Марий Эл, а также другое имущество на 1,5 млрд рублей.