Сеть магазинов «Технопарк» признали виновной в распространении спама

Фото: Дамира Хайруллина

Московское УФАС России признало сеть магазинов техники и электроники «Технопарк» виновной в распространении рекламы по электронной почте без согласия ее владельца, сообщается на официальном портале УФАС по Москве.

Компания не один раз направляла по почте письма с предложениями познакомиться с новинками сети магазинов. Кроме того, без согласия на «обязательную» рекламу покупатель не мог сделать покупку на сайте «Технопарка». Решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности. Штраф может достигать 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее УФАС по РТ выявило нарушения антимонопольного законодательства со стороны АО «Татэнерго» при проведении закупок изолированных труб для ремонта и реконструкции тепловодов, в результате которых общая стоимость контрактов, по оценке ведомства, выросла почти на 54,7 миллиона.