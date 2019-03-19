Оправдательный приговор замглавы УФССП Плющего признали законным

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Законным и обоснованным признал сегодня оправдательный приговор замглавы УФССП по РТ Сергея Плющего Верховный суд Татарстана. Апелляционное представление прокуратуры было отклонено, передает журналист «Реального времени».

Напомним, Плющий обвинялся в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, под его давлением приставы Советского РОСП закрывали исполнительные производства без фактического исполнения, что повлекло потери бюджета Пенсионного фонда РФ на 500 тыс. рублей. В прениях прокурор запросил для подсудимого 3 года лишения свободы условно. Но 30 января Вахитовский суд пришел к выводу: «Обвинение строится исключительно на предположениях. Наличия состава преступления не установлено».



На заседании Верховного суда РТ представитель прокуратуры республики Марат Нуриев указывал — судом первой инстанции не дана оценка тому, что сразу шесть свидетелей обвинения изменили показания в пользу Плющего. «Это явно указывает — на них было оказано воздействие, и это воздействие оказано именно их бывшим руководителем Плющим», — отметил Нуриев.

На это сам Плющий заявил: эти свидетели допрашивались Вахитовским судом дважды (до и после решения о возврате дела прокурору). «Эти люди дважды говорили — давление на них оказывали следственные органы, а в суде они говорят правду», — поделился информацией оправданный.

Его адвокат Артем Газизуллин просил оставить приговор без изменения, утверждая, что юридические последствия по неподписанным исполнительным производствам не наступили, более того, не меньше 15 на данный момент окончены с выплатой задолженности Пенсионному фонду.

Подробности — в репортаже «Реального времени».