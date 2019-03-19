Пьяный водитель, насмерть сбивший 9-летнего мальчика в Башкирии, отправится в колонию-поселение

Прокуратура Башкирии добилась в Верховном суде республики назначения реального лишения свободы 36-летнему виновнику смертельной аварии.

В суде установлено, что в декабре 2017 года водитель в состоянии алкогольного опьянения сел за руль «Жигулей». Во время поездки в селе Красноусольский он потерял контроль за дорогой, в результате чего съехал на обочину, где сбил 9-летнего школьника.

От полученных ранений подросток скончался в местной больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Ранее Гафурийский межрайонный суд приговорил мужчину к 2 с половиной годам условного лишения свободы. Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала решение суда в апелляционном порядке.

В результате Верховный суд республики приговорил водителя к 2 с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, ранее суд приговорил рецидивиста к колонии за избиение врача в травмпункте Уфы.