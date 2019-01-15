Суд приговорил рецидивиста к колонии за избиение врача в травмпункте Уфы

Верховный суд Башкирии утвердил приговор 34-летнему неоднократно судимому местному жителю по факту избиения травматолога в Уфе.

Установлено, что в августе 2017 года пьяный мужчина обратился в травмпункт больницы №21 с раной стопы, ему была оказана необходимая медпомощь.

Пациент попросил врача оформить ему лист временной нетрудоспособности «задним числом». Получив отказ, обвиняемый нанес врачу несколько ударов руками и ногами по голове, сообщили в прокуратуре РБ.

Ранее Октябрьский районный суд Уфы приговорил преступника к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с наказанием, осужденный обжаловал его в суд апелляционной инстанции.

В итоге Верховный суд республики, в соответствии с позицией прокуратуры, отклонил жалобу рецидивиста, оставив приговор в силе.

Напомним, ранее сообщалось, что лечащего врача больного онкологией Владислава Шестакова избили в Иркутской области.