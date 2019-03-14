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Глава Сбербанка рассказал финалистам конкурса «Лидеры России» о своем главном страхе

14:06, 14.03.2019 1
Глава Сбербанка рассказал финалистам конкурса «Лидеры России» о своем главном страхе
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления перед финалистами конкурса «Лидеры России» в Сочи признался, что периодически у него возникает страх, что 170-летняя история компании может прерваться в период его управления.

Говоря о руководстве крупнейшим банком страны и бизнесом в целом, Герман Оскарович заявил, что крупный размер компании — это скорее недостаток.

«Если твое тело занимает три стула вместо одного — чем тут гордиться?» — задался он риторическим вопросом и сам же на него ответил: «Размер — это скорее проблема: трансформировать такую компанию — отдельная сложность».

Напомним, что сегодня в Сочи стартовал финал конкурса управленцев «Лидеры России». Всего в нем принимают участие 300 человек.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    Учитывая реальный размер банка и то, каким он стал, заслуги Грефа в этом очевидны. Он действительно очень много сделал для Сбера за время своего правления. И необходимо и дальше поддерживать этот статус и уровень. По-другому никак.
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