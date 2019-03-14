Глава Сбербанка рассказал финалистам конкурса «Лидеры России» о своем главном страхе

Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления перед финалистами конкурса «Лидеры России» в Сочи признался, что периодически у него возникает страх, что 170-летняя история компании может прерваться в период его управления.

Говоря о руководстве крупнейшим банком страны и бизнесом в целом, Герман Оскарович заявил, что крупный размер компании — это скорее недостаток.

«Если твое тело занимает три стула вместо одного — чем тут гордиться?» — задался он риторическим вопросом и сам же на него ответил: «Размер — это скорее проблема: трансформировать такую компанию — отдельная сложность».

Напомним, что сегодня в Сочи стартовал финал конкурса управленцев «Лидеры России». Всего в нем принимают участие 300 человек.