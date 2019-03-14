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Греф рассказал, что считает главной проблемой России

17:15, 14.03.2019 3
Греф рассказал, что считает главной проблемой России
Фото: realnoevremya.ru

Глава Сбербанка Герман Греф пояснил, что главная проблема России — отсутствие эффективной системы госуправления, сообщает «Российская газета».

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос финалиста конкурса «Лидеров России», который попросил озвучить три главные проблемы России.

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф во время выступления перед финалистами конкурса «Лидеры России» в Сочи признался, что периодически у него возникает страх, что 170-летняя история компании может прерваться в период его управления. Говоря о руководстве крупнейшим банком страны и бизнесом в целом, Герман Оскарович заявил, что крупный размер компании — это скорее недостаток.

ОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    ну так от управления все и идёт. если есть хороший пример руководства необходимо его использовать.
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  • Анонимно 14 марта
    Производительность труда в госуправлении в перерасчёте на их зарплату катастрофическая
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  • Анонимно 14 марта
    Ну так это историческая проблема.
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