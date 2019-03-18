Крупнейшая пробка в Казани растянулась на 2,7 км

Сегодня, 18 марта, самая длинная пробка Казани растянулась только на 2,7 км. Затор образовался на проспекте Победы и улице Академика Арбузова.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», он образовался в 19.21.

В целом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Среди крупнейших за сегодня также названы утренняя пробка на Аграрной и Космонавтов (2,4 км, 08.05), Габишева (2,4 км, 08.41), Азина (1,9 км, 07.25) и Тэцевской (1,9 км, 17.33).