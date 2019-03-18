Кредиторы взыскали с автодилера ТП «Нижегородец» 2,5 млрд рублей

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск производственно-коммерческой фирмы «Гармония» к автодилеру ООО ТП «Нижегородец». Теперь компания должна выплатить кредитору долг в 2,58 млрд рублей.

Обе компании аффилированы друг с другом через бизнес-партнеров Михаила Жижина, пишет «Коммерсант».

Теперь «Гармония» станет крупнейшим кредитором автодилера и сможет контролировать процедуру банкротства.

Ранее в отношении ООО ТП «Нижегородец» было возбуждено два уголовных дела: по версии следствия, в 2017 году предприятие с помощью одной и той же схемы уклонилось от уплаты НДС на сумму 511,2 млн руб. и налога на прибыль на сумму более 358,5 млн руб. В конце ноябре автодилер частично погасил претензии по налогам, уплатив в бюджет задолженность по НДС.