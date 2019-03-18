«Казаньоргсинтез» увеличил чистую прибыль на 30%

Фото: Роман Хасаев

ПАО «Казаньоргсинтез» подвело финансовые итоги за 2018 год по стандартам РСБУ. Чистая прибыль предприятия за этот период составила 19,9 млрд рублей. Относительно 2017 года она выросла на 30,6%. Выручка предприятия за 2018 год превысила 79 млрд рублей. Относительно результата 2017 года этот показатель выше на 9,7%.

Повышение показателей было обеспечено ростом продаж основной продукции предприятия. Прибыль от продаж за год выросла на 4,3 млрд рублей, до 24,4 млрд. При этом себестоимость продаж выросла только на 2,6 млрд рублей, до 47,9 млрд.

Объем внеоборотных активов предприятия увеличился на 9,5 млрд рублей и превысил 47 млрд рублей. При этом ПАО «Казаньоргсинтез» второй год подряд обходится без долгосрочных заемных средств. Все новые проекты предприятие реализует за счет собственных ресурсов и прибыли.