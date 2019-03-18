Константинова: «Обидно, что место на ЧМ, которое я завоевала на чемпионате России, разыграли без меня»

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Российская фигуристка и вице-чемпионка первенства России Станислава Константинова поделилась мнением по поводу того, что не оказалась в окончательном составе сборной на чемпионат мира в Японии.

— 25 февраля ты заходишь в интернет и видишь новость, что Станислава Константинова едет на чемпионат мира. Что думаешь в этот момент?



— Понимаю, что поставили просто расширенный состав. Не было такого, что я воскликнула: «Ах, я еду на чемпионат мира!» Я осознавала, что я отправляюсь на Универсиаду, а решение по миру пока не окончательное.

Возможно, где-то внутри у меня таилась надежда, но я реалист и не строю иллюзий. В тот момент от меня ничего не зависело, и я знала, чего ожидать. Если бы я сначала обрадовалась поездке, а потом бы увидела, что меня заменили, наверное, это было бы тяжело принять. Но я была готова к такому развитию событий.



— После короткой программы на Универсиаде ты сказала, что рада, что тебя не коснулась «вся эта шумиха» с выбором состава на ЧМ. Что ты имела в виду?



— Я вкладывала в это смысл, что сейчас в интернете случаются стычки по поводу выбора состава, и я рада, что в них не участвую, потому что это тяжело.

С другой стороны, мне безумно обидно, что я выпала из этой борьбы. Обидно, что место в тройке, которое я завоевала на чемпионате России, разыгрывали без меня. Наверное, это произошло, потому что в произвольной программе в Великом Новгороде я оказалась неконкурентоспособной.

— Согласна с выбором Жени Медведевой вместо Лизы Туктамышевой?



— Сложно комментировать, я хорошо общаюсь с обеими. В этой ситуации я немного эгоист, потому что в первую очередь мне было обидно за себя. Вообще, не завидую людям на тренерском совете, которым пришлось это решать. Непонятно, какой выбор бы правильным, — рассказала Константинова Sport24.

Напомним, в состав сборной России на чемпионат мира попали Алина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова. Место Константиновой после Кубка России прочили Елизавете Туктамышевой, однако путем голосования в ФФККР его заняла Евгения Медведева.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

