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Происшествия

При стрельбе в трамвае в Утрехте погиб один человек

14:58, 18.03.2019

При стрельбе в трамвае в голландском Утрехте погиб один человек. Еще несколько человек пострадали.

Нападавшему удалось скрыться, его ищут, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Sky News. Полиция не исключает, что это может быть теракт.

Власти Нидерландов уже подняли уровень террористической опасности в Утрехте до наивысшего. В связи с этим полиция поручила закрыть все городские школы.

Происшествия
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