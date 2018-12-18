В Казани силовики изъяли 800 кг черной и красной икры

Фото: 16.мвд.рф

Нелегальную торговлю черной икрой в Казани вскрыли сотрудники МВД и Следкома. На горячем поймали двух уроженцев Владивостока Михаила Полозуна и Алексея Самоделка.

По версии следствия, в этом году они разместили в интернете объявление о продаже даров морей и рек, в том числе икры осетровых. В рамках оперативных мероприятий еще 8 августа Полозун продал за 15 тысяч рублей полицейским в штатском банку с черной икрой весом в полкило. Те оправили товар на исследование и получили заключение — это икра осетровой рыбы калуги, которая отнесена к особо ценным водным биоресурсам.

13 декабря при реализации еще 500 граммов черной икры и 1 кг красной икры — всего на 22 тысячи рублей — продавцов задержали.

Обоим уже предъявлено обвинение в незаконной добыче и обороте водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международным договором (п. «б», ч.2 ст. 258.1 УК РФ).

По данным МВД Татарстана, в ходе обысков было изъято еще 800 кг даров моря — 16 банок с черной и 57 банок с красной икрой.