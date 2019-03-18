Суд приговорил двух виновных в гибели детей на Сямозере к 9,5 года колонии каждого

Петрозаводский городской суд приговорил экс-директора парк-отеля «Сямозеро» Елену Решетову и ее бывшего заместителя Вадима Виноградова к 9,5 года колонии каждого за гибель детей в 2016 году.

Также суд признал невиновными экс-инструктора лагеря Павла Ильина, бывшего главу управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и и. о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмилу Котович, пишет «Интерфакс».



Напомним, 18 июня 2016 года дети под наблюдением вожатых лагеря отправились на прогулку по озеру Сямозеро в Карелии. Они попали в шторм, две лодки перевернулись, в них находилось 26 человек: двое взрослых, остальные — дети. В результате погибли 14 детей в возрасте 12—13 лет. СКР возбудил по этому факту уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».