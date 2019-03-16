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Минниханов призвал завершить капремонт многоквартирных домов до начала отопительного сезона

13:56, 16.03.2019
Минниханов призвал завершить капремонт многоквартирных домов до начала отопительного сезона
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал завершить работы по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов до начала отопительного сезона 2019 года. Об этом он заявил на республиканском совещании в Доме правительства РТ.

Минниханов также отметил, что не стоит откладывать работу по программе следующего года.

Во время совещания министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ирек Файзуллин рассказал, что в этом году в программе капремонта участвуют 936 жилых объектов общей площадью 5,6 млн кв. метров. Он также отметил, что в это воскресенье отмечается День работников ЖКХ.

Минниханов, в свою очередь, заявил, что это очень важная и непростая работа, а ее эффективность формирует отношение людей к власти, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Ирек Файзуллин рассказал, что программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане в 2019 году обойдется в 5,8 млрд рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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