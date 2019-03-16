Минниханов призвал завершить капремонт многоквартирных домов до начала отопительного сезона

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал завершить работы по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов до начала отопительного сезона 2019 года. Об этом он заявил на республиканском совещании в Доме правительства РТ.

Минниханов также отметил, что не стоит откладывать работу по программе следующего года.

Во время совещания министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ирек Файзуллин рассказал, что в этом году в программе капремонта участвуют 936 жилых объектов общей площадью 5,6 млн кв. метров. Он также отметил, что в это воскресенье отмечается День работников ЖКХ.

Минниханов, в свою очередь, заявил, что это очень важная и непростая работа, а ее эффективность формирует отношение людей к власти, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Ирек Файзуллин рассказал, что программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане в 2019 году обойдется в 5,8 млрд рублей.

