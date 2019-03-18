Экс-собственника «Росгосстраха» Сергея Хачатурова обвинили в растрате имущества

Завершилось расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, сообщает «Коммерсантъ».

На финальном этапе следствия к предъявленным ранее обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд рублей и отмывании денег добавилось также обвинение в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на 2 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что «Росгосстрах» подал иск к бывшему генеральному директору компании Дмитрию Маркарову о взыскании убытков в размере 241,8 млн рублей. Об этом говорится в сообщении страховщика.

«Убытки причинены в результате продажи принадлежавших СК «Росгосстрах» 100 процентов акций СЗАО «РГС-Армения» компании Cimarex Management Limited по заниженной цене», — приводит текст сообщения «Интерфакс».



