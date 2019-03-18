В Удмуртии с начала года погибли три человека из-за схода снега с крыш

С начала года в Удмуртии произошло семь случаев схода снега с крыш зданий. Об этом на аппаратном совещании в резиденции главы республики сообщил начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин.

По его словам, в результате три человека погибли, пятеро получили травмы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов вновь высказал претензии в адрес управляющих компаний, которые, несмотря на постоянные требования оперативно убирать снег, не всегда это делают.

«Уборку снега мы провалили», — заявил Бречалов и отметил, что на следующем аппаратном совещании будет полноценный разбор итогов работы по этому направлению.

Напомним, два случая схода снега произошло в Ижевске 1 марта. Два сотрудника магазина пострадали во время приемки товара зданий и сооружений — снег сошел с козырька балкона пятого этажа, пострадавшие были госпитализированы. Второй случай схода снега с крыши был зафиксирован на производственной площадке ООО «Комплект». В результате погиб сотрудник предприятия.

2 марта упавшим с крыши снегом завалило женщину на рынке в Воткинске, она получила травмы, но от госпитализации отказалась.