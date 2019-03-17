Медики назвали основные симптомы подагры
Американские медики из клиники Мэйо (штат Миннесота) назвали основные симптомы подагры.
Заболевание поражает суставы человека из-за отложения в них солей мочевой кислоты. По словам специалистов, обычно подагра начинается с поражения сустава большого пальца на ноге. Также в зону риска попадают колени, локти, запястья и пальцы рук.
Главным фактором риска при подагре является неправильное питание, в том числе употребление алкоголя и продуктов с высоким содержанием фруктозы, говорится в сообщении на сайте клиники.
Особенна опасна болезнь для людей с ожирением, так как их почкам труднее выводить мочевую кислоту, и она накапливается в организме.
Чаще всего недугу подвержены мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. При этом у женщин риск возникновения подагры растет после наступления менопаузы.
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