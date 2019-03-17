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Суд арестовал советника губернатора Красноярского края

13:21, 17.03.2019
Суд арестовал советника губернатора Красноярского края
Фото: realnoevremya.ru

Подозреваемый в мошенничестве советник губернатора Красноярского края Антон Натаров отправлен под домашний арест.

Суд арестовал чиновника на два месяца. Также по делу проходят еще четыре человека, в том числе бывший редактор «Дела.ру» Дмитрий Болотов и директор ООО «Лаборатория новостей» (Newslab) Сергей Мурзин.

Остальные фигуранты дела выпущены на свободу под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Официальными комментариями представителей властей и правоохранительных органов агентство не располагает.

Напомним, ранее Мосгорсуд оставил под арестом основателя Baring Vostok, несмотря на просьбы об освобождении.

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