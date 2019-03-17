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В Башкирии при погружении в пещеру Шульган-таш погиб дайвер

10:26, 17.03.2019
В Башкирии при погружении в пещеру Шульган-таш погиб дайвер
Фото: ru.wikipedia.org / Marandela

В Башкирии во время погружения в пещеру Шульган-таш погиб 38-летний дайвер.

Инцидент произошел накануне. По предварительной информации, у дайвера возникли проблемы со здоровьем.

Утром группа дайверов из Екатеринбурга и Москвы успешно совершила первое погружение. При втором погружении вечером один из дайверов почувствовал недомогание. Ему оказали доврачебную помощь, но спасти мужчину не удалось, передает «Башинформ».

Один из очевидцев произошедшего рассказал, что сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину случившегося. По его словам, правила безопасности при погружениях были соблюдены. Погибший имел большой опыт погружений.

Происшествия Башкортостан
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