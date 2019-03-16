«Рубин» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России по футболу

Казанский «Рубин» проиграл «Ростову» (Ростов-на-Дону) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:2. Дубль оформил полузащитник «Ростова» Роман Еременко (83-я и 89-я минуты).

После 20 туров «Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 28 очков. «Ростов» идет на 6-м месте с 29 очками.



В следующем матче «Рубин» 30 марта сыграет на выезде против «Енисея».

Ранее «Рубин» проиграл в выездном матче против ЦСКА. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу московской команды.