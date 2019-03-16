Власти США обнародовали отчет о смерти экс-министра печати РФ Михаила Лесина

Бывший министр печати России и экс-глава «Газпром-медиа» Михаил Лесин мог получить перелом шеи перед смертью. Об этом говорится в медицинском отчете о смерти Лесина, который обнародовали власти Вашингтона.

В нем сказано, что кость под мышцей языка погибшего была сломана, как и его шея. При этом перелом мог произойти в момент смерти или перед ней, а также во время вскрытия тела.

Документ с обстоятельствами гибели Лесина содержит 149 страниц. В нем указано, что власти США считают смерть бывшего министра печати РФ случайной, однако некоторые американские СМИ писали о насильственной смерти Лесина.

В медицинском отчете также говорится, что ФБР рассматривало возможность начать расследование гибели Лесина в начале 2016 года, однако неясно, было ли это сделано, передает «Радио Свобода».

Напомним, что Михаил Лесин скончался 5 ноября 2015 года в гостинице в центре Вашингтона. По официальной информации, смерть бывшего министра наступила от сердечного приступа. В полиции США признали смерть Лесина несчастным случаем.