Жителям аварийных домов в Зеленодольске предложили переехать в «Салават купере»

Жителям аварийных домов в Зеленодольске предложили переехать в микрорайон «Салават купере». Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

По словам Фролова, такое решение принято на уровне правительства. Он пояснил, что по согласию собственников им будут предложены квартиры в «Салават купере». Он добавил, что имеются случаи, когда собственники сами решали переехать в этот микрорайон.

Замминистра также сообщил, что переехать в «Салават купере» могут и те, кто не согласен с условиями, которые предлагаются при переселении в квартиры Зеленодольска, передает ИА «Татар-информ».

Подробнее о ситуации с аварийными домами в Зеленодольске читайте в материале «Реального времени».