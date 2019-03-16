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Жителям аварийных домов в Зеленодольске предложили переехать в «Салават купере»

17:55, 16.03.2019 1
Жителям аварийных домов в Зеленодольске предложили переехать в «Салават купере»
Фото: realnoevremya.ru / Гуландам Фатхуллина

Жителям аварийных домов в Зеленодольске предложили переехать в микрорайон «Салават купере». Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

По словам Фролова, такое решение принято на уровне правительства. Он пояснил, что по согласию собственников им будут предложены квартиры в «Салават купере». Он добавил, что имеются случаи, когда собственники сами решали переехать в этот микрорайон.

Замминистра также сообщил, что переехать в «Салават купере» могут и те, кто не согласен с условиями, которые предлагаются при переселении в квартиры Зеленодольска, передает ИА «Татар-информ».

Подробнее о ситуации с аварийными домами в Зеленодольске читайте в материале «Реального времени».

Недвижимость Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 16 марта
    На каких условиях, предлагают?
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