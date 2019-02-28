Зеленодольский штурм: как 150 «аварийщиков» заявились к Тыгину и что из этого вышло

Выселяемые на улицу десятки семей с детьми требовали у мэра жилья, а тот кивал на Госжилфонд

Доведенные до отчаяния решением судов о выселении, около 150 семей Зеленодольска накануне прорвались в городскую администрацию. В мэрии граждане подали заявку на митинг и потребовали встречи с главой района и градоначальником Александром Тыгиным. Люди выразили недовольство тем, как власти признавали аварийными их дома, по их словам, еще крепкие и не такие уж старые. Но мэр ссылался на решения судов и направлял с претензиями в Госжилфонд при президенте РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Выселят из собственности в сугроб, в бомжи!»

— Тыгин сказал, что землю уже продали и через год-два наши дома все равно признали бы аварийными, — рассказывает Миляуша Терскова.

Жительница Зеленодольска и мать троих детей накануне пришла в городскую администрацию вместе с десятками других таких же «аварийщиков», потребовавших встречи с мэром. На руках у всех «письма счастья» и судебные решения о выселении. В этом городе Татарстана проблема с реализацией программы стоит наиболее остро, а на давление местных властей указывал и просил прокуроров разобраться в этом и экс-депутат Госдумы, а ныне руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

На встрече с Александром Тыгиным граждане обрушили свой гнев на городского главу, обвиняя власти в незаконном признании их жилья аварийным. Но конструктивного диалога не получилось, градоначальник парировал тем, что волю служителей Фемиды комментировать не может. В ответ на претензии многодетных зеленодольцев, почему им не дают возможность переехать на условиях собственности и предлагают только неподъемные для них соципотеку и наем коммерческий, Тыгин направлял в Госжилфонд.

Миляуша рассказывает, как в 2011 году купила на средства маткапитала «однушку» в центре Зеленодольска. Двухэтажный кирпичный дом 1959 года постройки на Союзной, 3 выглядел прочным, иначе Пенсионный фонд и не разрешил бы сделку. Но пять лет спустя из исполкома пришло письмо, что дом аварийный и квартиру нужно освободить. В качестве компенсации за потерю жилья семье с тремя детьми предложили 281 тысячу рублей (по 11 тысяч рублей за квадратный метр, — прим. ред.).

— Но на эту сумму не купить четырем собственникам и сарай, причем судом доли разделили, и до 18 лет дети не могут воспользоваться деньгами. Нам эти копейки не нужны, мы имеем право выбрать или собственность, или соцнаем по 18 «квадратов» на четверых с правом приватизации. Но 25 февраля Верховный суд РТ в такой же ситуации уже выселил многодетную семью, а следом и семью с грудничком. Теперь 11 марта нас ждет та же участь — выселят из собственности в сугроб, в бомжи! — переживает Миляуша.

«Мы ждем, объявится благотворитель или нет»

«Аварийщица» поневоле вместе с соседями скинулась на экспертизу, которая показала износ дома — 38%, но город провел свою, и та дала результат — 52% износа.

— Нас просто не выпускали с аварийности и экспертов настроили: «Давайте ищите, где отколупнулось, любые трещинки и плесень». В итоге нам написали, что полы деревянные, гнилые, где-то обои отошли, у кого-то бачок от унитаза сломан — хотя какое отношение это имеет к аварийности дома?! — резонно вопрошает Миляуша.

При этом комиссию вовсе не смущало, что за сносимой сталинкой стоят точно такие же дома-близнецы — той же серии и того же года постройки (Украинская,19, 21, Паратская, 21). Но их прочность под сомнение никто не ставил. Кому же приглянулась земля под двухэтажкой в удобном расположении на перекрестке? Миляуша до сих гадает. Соципотека — с минимальным ежемесячным платежом в 15 тысяч рублей по нарастающей до 45 тысяч — многодетной матери с ее зарплатой в 10 тысяч рублей не по карману. Коммерческий наем обойдется в ту же сумму, если не дороже. А в праве переехать в соципотечные дома на окраине Зеленодольска на условиях соцнайма ей, как и другим зеленодольским «аварийщикам», отказывают.

Единственная у кого, казалось бы, забрезжил свет в окошке, это семья выселяемой 93-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой, и то лишь благодаря широкой огласке ее проблемы в татарстанских и российских СМИ и вмешательству казанского Кремля, где на этой неделе заявили, что нашелся благотворитель, готовый купить квартиру пожилой женщине. Напомним, Гадиеву выселяют из признанного аварийным дома на Декабристов, 9, но и дочь Марфуги — Дания — по той же причине лишилась квартиры в Полукамушках, так что забрать мать к себе не могла. Обе женщины в одночасье оказались бомжами.

— Да, со мной сейчас связались и сказали, что нашелся благодетель, который поможет с квартирой для мамы. Меня пригласил глава департамента жилищной политики Нияз Мингазов, также со мной переговорил Тыгин. Сейчас мы ждем, объявится благотворитель или нет. Кто это — не знаю, и не хотела бы знать. Судя по всему, один из тех, кто все это и заварил, — считает Дания Перминова.

«Тыгин сказал, что все четко по закону»

Юрист Сергей Сычев, отстаивающий интересы зеленодольских «аварийщиков» в судах, накануне также присутствовал на стихийной встрече с мэром. Речь у адвоката с градоначальником зашла о заниженной цене выкупа аварийного жилья у граждан:

— Тыгин сказал, что все четко по закону. Про 20,7 тысячи за квадратный метр выкупной цены за аварийное жилье, которые были указаны в региональной программе, он первый раз слышит. И типа все, он не может комментировать судебные решения, все по закону. Фактически начал играть терминами, — пересказал беседу с городским главой Сычев.

По словам юриста, сейчас «аварийщики» готовы подать коллективный иск в Конституционный суд: «А может, пойдем и в Европейский суд по правам человека, то есть люди готовы идти до конца».

«Реальное время» обратилось с запросом в администрацию Зеленодольска, ответ на него будет опубликован по получении. Параллельно пресс-секретарь Тыгина подтвердил, что шеф встретился и поговорил с выселяемыми зеленодольцами:

— Мы сколько не пытаемся им объяснить, что реализацией программы занимается Госжилфонд при президенте РТ… Мы-то не предоставляем жилые помещения. Вчера глава доходчиво объяснил, что у муниципалитета заканчиваются полномочия выкупом помещения, а они все равно просят. Приходят сюда и говорят: «Дайте», но мы ничего не даем, — пояснил нашему изданию начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского района Денис Анисимов.

В ГЖФ также приняли запрос «Реального времени» в работу, комментарий пока не поступил.

Между тем претензии зеленодольцев в части методов признания их жилья аварийным не совсем беспочвенны. Ни в одном городе Татарстана нет такого количества домов, которые город сначала включил в программу под снос, но независимые экспертизы и районная прокуратура опротестовали эти решения и сняли статус аварийности с десятков (!) многоквартирных домов городе. Более того, не далее как прошлым летом прокуроры призывали граждан обращаться к ним за помощью в этом вопросе:

— Мы идем по варианту проведения экспертиз, которые назначает суд. У нас везде единая позиция: если не была проведена экспертиза, мы ее назначаем. Из тех домов, что сейчас в списке, реально аварийных — процентов 90. Вопрос в основном по домам на улице Декабристов, они все добротные, добиваемся по ним улучшения, — признался тогда «Реальному времени» первый заместитель прокурора Зеленодольска Тимур Дияров.