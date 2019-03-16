МИД РФ пообещал ответ на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе
В МИД России назвали «лицемерным» и «циничным» предлог для введения Советом ЕС персональных санкций в отношении россиян из-за инцидента в Керченском проливе.
В ведомстве отметили, что утверждения ЕС о том, что Россия «нарушила международное право» и безосновательно применила силу, полностью не соответствуют действительности.
По мнению российского МИД, санкции ЕС свидетельствуют о неуважении к праву России обеспечивать защиту своей государственной границы.
«Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — добавили в ведомстве.
Накануне ЕС ввел санкции в отношении восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. Среди попавших под действие ограничительных мер оказались глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.ОбществоВласть
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