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МИД РФ пообещал ответ на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

14:57, 16.03.2019
МИД РФ пообещал ответ на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе
Фото: mid.ru

В МИД России назвали «лицемерным» и «циничным» предлог для введения Советом ЕС персональных санкций в отношении россиян из-за инцидента в Керченском проливе.

В ведомстве отметили, что утверждения ЕС о том, что Россия «нарушила международное право» и безосновательно применила силу, полностью не соответствуют действительности.

По мнению российского МИД, санкции ЕС свидетельствуют о неуважении к праву России обеспечивать защиту своей государственной границы.

«Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — добавили в ведомстве.

Накануне ЕС ввел санкции в отношении восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. Среди попавших под действие ограничительных мер оказались глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

ОбществоВласть
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