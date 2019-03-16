СК устанавливает обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Саратовской области

Следком проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в городе Балаково Саратовской области.

Инцидент произошел в ночь на 16 марта. О возгорании в многоэтажном доме на улице Вокзальной в МЧС сообщили жильцы. Прибывшие пожарные вскрыли дверь в квартиру, где увидели 25-летнего молодого человека, лежащего на полу. Мужчину вынесли на улицу и передали медикам.

Позже пожар был потушен. На месте происшествия были обнаружены тела двух пенсионеров — 66-летнего хозяина квартиры и его 65-летней супруги. Признаков насильственной смерти на телах мужчины и женщины нет, рассказали в СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Саратовской области потушили пожар в церкви на площади 1 тыс. кв. м.