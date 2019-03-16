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Самолет с телом Игоря Малашенко приземлился в Москве

09:21, 16.03.2019 1
Самолет с телом Игоря Малашенко приземлился в Москве
Фото: стоп-кадр - ntv.ru

Тело медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко доставлено в Москву.

Самолет приземлился в субботу, 16 марта. Организацией траурных мероприятий и похорон занимается бюро «Ритуал», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Прощание с Малашенко пройдет в понедельник, 18 марта, в ритуальном зале на Троекуровском кладбище столицы. В этот же день будет похоронен медиаменеджер.

Напомним, в Испании 25 февраля умер один из основателей НТВ, политолог Игорь Малашенко, проводивший президентскую кампанию Ельцина в 1996-м. Ранее адвокат Малашенко прокомментировал его смерть.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 марта
    ну мужик замутил. что в Москве деревьев мало?
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