Самолет с телом Игоря Малашенко приземлился в Москве

Тело медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко доставлено в Москву.

Самолет приземлился в субботу, 16 марта. Организацией траурных мероприятий и похорон занимается бюро «Ритуал», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Прощание с Малашенко пройдет в понедельник, 18 марта, в ритуальном зале на Троекуровском кладбище столицы. В этот же день будет похоронен медиаменеджер.

Напомним, в Испании 25 февраля умер один из основателей НТВ, политолог Игорь Малашенко, проводивший президентскую кампанию Ельцина в 1996-м. Ранее адвокат Малашенко прокомментировал его смерть.