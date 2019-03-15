Выплаты вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка» начнутся 19 марта

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что 19 марта начнет выплаты страховых возмещений вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка».

В сообщении агентства сказано, что выплаты будут производиться через Сбербанк и банк «Уралсиб».

Напомним, что 7 марта Банк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Финансовые обязательства банка перед клиентами и юридическими лицами составляют 22 млрд рублей. При этом большинство вкладов физлиц не превышают страховую сумму в 1,4 млн рублей.

По информации СМИ, власти Башкирии ведут переговоры с Центробанком о возможной санации кредитной организации. Среди банков, которые могут быть задействованы в этой процедуре, фигурирует «Россельхозбанк».