Выплаты вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка» начнутся 19 марта
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что 19 марта начнет выплаты страховых возмещений вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка».
В сообщении агентства сказано, что выплаты будут производиться через Сбербанк и банк «Уралсиб».
Напомним, что 7 марта Банк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Финансовые обязательства банка перед клиентами и юридическими лицами составляют 22 млрд рублей. При этом большинство вкладов физлиц не превышают страховую сумму в 1,4 млн рублей.
По информации СМИ, власти Башкирии ведут переговоры с Центробанком о возможной санации кредитной организации. Среди банков, которые могут быть задействованы в этой процедуре, фигурирует «Россельхозбанк».ЭкономикаБанки Башкортостан
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