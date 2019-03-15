Visa запустила пилотный проект по приему бесконтактных платежей с помощью телефона

Платежная система Visa дала старт в России пилотного проекта по использованию мобильного телефона вместо терминала для приема платежей в торговых точках, сообщают «Ведомости».

Такое заявление сделала генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина. Visa работает над этим проектом с несколькими вендорами в связке с эквайерами в России.

Напомним, ранее сообщалось, что платежная система Visa увеличит максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не надо будет вводить ПИН-код. Ранее она составляла 1 тыс. рублей, а с середины апреля вырастет до 3 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на разосланное банкам письмо с новыми правилами. Новые требования коснутся всех банков.