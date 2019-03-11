Visa повысит предельную сумму покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличит максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не надо будет вводить ПИН-код.

Ранее она составляла 1 тыс. рублей, а с середины апреля вырастет до 3 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на разосланное банкам письмо с новыми правилами. Новые требования коснутся всех банков.

Ранее сообщалось, что Visa разрабатывает систему оплаты по QR-коду в российских магазинах.

Благодаря нововведению планируется удешевить прием карт для малого и среднего бизнеса за счет возможности оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца.

