В этом году российские банки могут получить рекордную прибыль в размере 1,8—1,9 трлн рублей

В 2019 году прибыль российских банков составит 1,8—1,9 трлн рублей, что станет рекордом. Такой прогноз сделало рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Причинами рекорда являются завершение основной стадии расчистки сектора от неустойчивых крупных игроков и снижение убытков банков, находящих на санации.

В прошлом году прибыль банковского сектора РФ составила 1,3 трлн рублей, пишет «Коммерсант».

Напомним, по итогам января 2019 года чистая прибыль 60 банков Приволжского федерального округа (ПФО) составила всего 392 млн рублей. При этом только татарстанские кредитные организации заработали 1,3 млрд рублей.

Завершили месяц с плюсом 49 из 60 банков ПФО. Их совокупный результат составил 2,85 млрд рублей. Самым успешным стал «Ак Барс» Банк, заработавший 405,1 млн рублей. Следом идут татарстанский «Аверс» (380,8 млн) и самарский «Русфинанс Банк» (377,8 млн).