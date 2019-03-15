Российские регионы определят объем поддержки местных застройщиков от Фонда дольщиков

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что регионы сами будут решать, какую сумму смогут получить на строительство своих объектов компании, не получившие проектное финансирование.

Министр рассказал, что сейчас не все застройщики с хорошей репутацией подпадают под критерии проектного финансирования. Эту проблему должен решить новый механизм финансирования застройщиков из Фонда дольщиков, который планируют докапитализировать.

Якушев добавил, что застройщики смогут получить деньги «только при поддержке субъектов». Средства будут выделяться на возвратной основе. Их нужно будет вернуть в фонд, передает «РИА Новости».

Напомним, что с 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Эксперты считают, что из-за этого могут обанкротиться множество мелких и средних застройщиков.