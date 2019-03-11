Эксперты спрогнозировали массовое банкротство застройщиков почти 8 млн кв. м жилья

В Рейтинговом агентстве стройкомплекса (РАСК) спрогнозировали, что летом этого года в России могут уйти с рынка множество мелких и средних застройщиков, которые сейчас строят 7,8 млн кв. м жилья.

Как пишет «Коммерсант», в 2018 году на стадии банкротства находилось 150 застройщиков, общая площадь их объектов — 4,5 млн кв. м. Еще 198 девелоперов в прошлом году оказались под угрозой, они строят 7,8 млн кв. м жилья (136 тыс. квартир).

По прогнозам «Деловой России», по итогам 2019 года рынок может недосчитаться 30% мелких и средних застройщиков. Это связано с переходом на эскроу-счета.

Ранее эксперты сообщили, что слияние девелоперских компаний станет трендом в связи с переходом на эскроу-счета.