Казанский завод синтетического каучука подал иск к ВЭБ.РФ на 3,7 млрд рублей

ОАО «Казанский завод синтетического каучука» подал в Арбитражный суд Москвы иск к госкорпорации развития ВЭБ.РФ.

Согласно материалам арбитража, сумма требований составляет 3,7 млрд рублей. Иск зарегистрирован 14 марта. Заседание по делу еще не назначено. Другие подробности не приводятся.

В марте 2018 года Арбитражный суд Татарстана запустил начальную процедуру банкротства в КЗСК. Напомним, что завод подал заявление о собственном банкротстве в августе 2017 года.

В мае прошлого года завод включили в перечень стратегических предприятий и организаций России. Позднее на предприятии ввели внешнее управление сроком на 18 месяцев — до 29 февраля 2020 года.