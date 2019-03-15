Казанец выиграл в лотерею более 150 млн рублей

Компания «Столото» подвела итоги лотереи «Гослото «6 из 45». Одним из двух победителей стал житель Казани, который получит более 155 млн рублей.

Вторым выигравшим стал участник лото из Южно-Сахалинска. Он может рассчитывать на такую же сумму.

Напомним, что в январе 2018 года казанец выиграл в лото 250 млн рублей. Самым крупным выигрышем в России считается сумма в 506 млн рублей, которую в 2017 году получил житель Воронежской области.