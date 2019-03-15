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Сотрудники ФСБ проводят выемку документов в администрации Перми

10:56, 15.03.2019
Сотрудники ФСБ проводят выемку документов в администрации Перми
Фото: pixabay.com

Сотрудники ФСБ проводят выемку документов в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми в пятницу, 15 марта.

Поводом для оперативных мероприятий стали низкие темпы демонтажа незаконной рекламы и неэффективное ведение претензионно-исковой работы сотрудниками департамента. Анализ был проведен городским контрольно-аналитическим департаментом.

«Работа отдельных сотрудников была признана неудовлетворительной. Заключение проверки было направлено в надзорные органы», — рассказала руководитель пресс-службы мэрии Наталья Шушпанова.

По ее словам, специалисты администрации Перми активно помогают следствию.

Напомним, ранее прокуратура внесла представление мэру Перми за некачественную уборку улиц.

Общество
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