Сотрудники ФСБ проводят выемку документов в администрации Перми
Сотрудники ФСБ проводят выемку документов в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми в пятницу, 15 марта.
Поводом для оперативных мероприятий стали низкие темпы демонтажа незаконной рекламы и неэффективное ведение претензионно-исковой работы сотрудниками департамента. Анализ был проведен городским контрольно-аналитическим департаментом.
«Работа отдельных сотрудников была признана неудовлетворительной. Заключение проверки было направлено в надзорные органы», — рассказала руководитель пресс-службы мэрии Наталья Шушпанова.
По ее словам, специалисты администрации Перми активно помогают следствию.
Напомним, ранее прокуратура внесла представление мэру Перми за некачественную уборку улиц.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым