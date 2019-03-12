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Прокуратура внесла представление мэру Перми за некачественную уборку улиц

08:24, 12.03.2019
Прокуратура внесла представление мэру Перми за некачественную уборку улиц
Фото: gorodperm.ru

Прокуратура внесла представление главе Перми Дмитрию Самойлову по факту ненормативного содержания мест общего пользования.

Установлено, что среди горожан в начале марта по городу зафиксировано большое количество травм, которые были получены на улицах. Основной пик пришелся на период с 7 по 9 марта.

Причиной происшествий стала некачественная уборка со стороны подрядных организаций в скверах, парках, на тротуарах, а также отсутствие контроля со стороны глав администраций городских районов за подрядчиками, рассказали в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокурором главе города Перми внесено представление, в котором требуется принять строгие меры ответственности к лицам, допустившим указанное бездействие.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году в Перми увеличится количество «уличных дворников».

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