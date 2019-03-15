Reuters: российские банки разрабатывают план на случай введения американских санкций

Крупнейшие российские банки вместе с Минфином и Центробанком разрабатывают план действий на случай введения новых санкций США.

Как сообщает Reuters, проработка плана началась еще в 2018 году. Так, в случае если банки отключат от SWIFT, в России работает система передачи финансовых сообщений (СПФС) от ЦБ.

В случае введения запрета на работу с валютой у банков есть два варианта. Первый предполагает использование валютных корреспондентских счетов, второй — предоставление валюты ЦБ банку, который не находится под санкциями, третий — предоставление Центробанком валюты санкционному банку напрямую.

Ранее в АКРА сообщили, что новые санкции США против России могут затронуть абсолютно любой российский банк.