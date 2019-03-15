Не менее девяти человек погибли при стрельбе в двух мечетях в Новой Зеландии
В ходе перестрелки погибли не менее девяти человек в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч.
Инцидент произошел в 13.45 по местному времени или 04.46 по мск в пятницу, 15 марта. Вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали двери и открыли огонь по прихожанам.
Один из нападавших, предположительно австралиец, снимал видео во время стрельбы по жертвам в мечети, передает газета New Zealand Herald.
В настоящий момент сообщается о девяти погибших, более 50 ранены. На момент атаки на мечети в них находилось 200 и 300 человек соответственно.
Напомним, ранее произошла стрельба в американском штате Иллинойс, погибли пять человек.Происшествия
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