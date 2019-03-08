Минниханов обсудил подготовку к проведению WorldSkills в Казани с Михаилом Дегтяревым

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня в Доме правительства РТ встретился председателем Комитета Государственной думы Российской Федерации VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилом Дегтяревым.

На встрече они затронули вопросы, связанные с подготовкой Казани к проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Кроме того, предметом обсуждения стало развитие туристической отрасли. В частности, речь шла о мерах по увеличению туристического потока в Казань и другие города России, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минпросвещения предложило не взимать таможенные сборы за товары для чемпионата WorldSkills.