СПЧ попросил Путина отклонить законы о фейковых новостях и неуважении к власти

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) попросил Владимира Путина отклонить и отправить на доработку законы о наказании за фейковые новости и неуважении к власти.

Глава СПЧ Михаил Федотов уточнил, что экспертное заключение уже направлено главе государства, передает «Интерфакс».



Ранее Федотов уже говорил, что эти законы являются непродуманными и их следует доработать.

11 марта СПЧ просил Совет Федерации отклонить их, но вчера верхняя палата российского парламента поддержала оба закона. Законы вступят в силу только после подписания президентом и официального опубликования.