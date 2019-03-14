С начала года в реестр недвижимости внесены границы 54 татарстанских населенных пунктов

За два с половиной месяца с начала 2019 года в Единый государственный реестр недвижимости внесены границы 54 населенных пунктов в Аксубаевском, Балтасинском, Буинском, Зеленодольском, Сармановском, Лаишевском и Менделеевском районах Татарстана, сообщает Кадастровая палата по РТ.



Всего на кадастровой карте РТ теперь отображаются границы 525 населенных пунктов, а данные о границах почти 2,6 тыс. населенных пунктов отсутствуют.

Озабоченность низкими темпами работы по внесению в ЕГРН границ населенных пунктов высказал и.о. директора Кадастровой палаты по РТ Алмаз Абдрахманов. По его словам, так будет сложно достичь показателей, утвержденных правительством Российской Федерации: к концу 2019 года в ЕГРН должны быть отображены сведения о 65% границ населенных пунктов, а к концу 2020-го — о 80%.

В соответствии с законодательством функции по установлению границ населенных пунктов возложены на органы местного самоуправления, которые вносят сведения в ЕГРН в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Эти сведения определяются генеральными планами, и сейчас действует упрощенная процедура: для передачи данных в ЕГРН не требуется готовить землеустроительные дела и планы объектов землеустройства — достаточно приложить графическое описание границ населенных пунктов.

В декабре 2018 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил заинтересованным ведомствам организовать работу по наполнению реестра границ. Четко установленные и описанные границы населенных пунктов необходимы муниципалитетам для решения целого ряда вопросов: это предоставление и изъятие земельных участков, решения о строительстве и реконструкции объектов различного назначения, создание документов стратегического планирования.

— Кадастровая палата по РТ предложила муниципалитетам помощь в виде предварительной проверки документа, содержащего графическое описание границ, поскольку очень часто в них обнаруживаются пересечения с земельными участками, а это отказ во внесении сведений и потеря времени на исправление ошибок, — сообщил «Реальному времени» Алмаз Абдрахманов. — С начала года предпроверку прошли около 300 документов, содержащих координаты границ населенных пунктов.