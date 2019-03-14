Первый канал отказался от показа фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне — СМИ

Первый канал отказался от показа документального фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

Отметим, что в телепрограмме на пятницу и субботу фильм по-прежнему присутствует…

Ранее сообщалось, что Первый канал 15 и 16 марта покажет документальный фильм «Покидая Неверленд» от НВО о певце Майкле Джексоне.

В картине двое мужчин Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказывают о знакомстве и отношениях с певцом. Оба также обвинили Джексона в их совращении в малолетнем возрасте.

После этого WikiLeaks опубликовала расследование ФБР в отношении Джексона по обвинениям в растлении детей. Оно велось в 1992—2005 годах. Правоохранители не смогли найти никаких улик против певца, и в результате суд оправдал его по всем 14 пунктам.