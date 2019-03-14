Зинэтула Билялетдинов: «Я признаю, что неправильно поступил, когда мало выпускал Романа Манухова»

Фото: "Реальное время"

Главный тренер казанского «Ак Барса» во время итоговой пресс-конференции сообщил журналистам, что после сезона осознал свою ошибку, когда давал мало игрового времени защитнику Роману Манухову, а также оценил игру других защитников — Никиты Лямкина и Андрея Педана:

— Я считаю, мы были неправы, что не давали Манухову больше играть. Надо было выпускать его чаще. Что касается Лямкина, он выстрелил в прошлом плей-офф, а в нынешнем сезоне начало было безобразным.

— Летом был приглашен Андрей Педан. Он вас разочаровал или чем-то удивил по ходу сезона?

— Педан меня ни удивил, ни разочаровал — ни туда, ни сюда. Но чего я ожидал, когда его приглашали, и чего я хотел — этого не было, — цитирует наставника «Ак Барса» корреспондент «Реального времени».