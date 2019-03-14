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Зинэтула Билялетдинов: «Я признаю, что неправильно поступил, когда мало выпускал Романа Манухова»

10:56, 14.03.2019 2
Зинэтула Билялетдинов: «Я признаю, что неправильно поступил, когда мало выпускал Романа Манухова»
Фото: "Реальное время"

Главный тренер казанского «Ак Барса» во время итоговой пресс-конференции сообщил журналистам, что после сезона осознал свою ошибку, когда давал мало игрового времени защитнику Роману Манухову, а также оценил игру других защитников — Никиты Лямкина и Андрея Педана:

— Я считаю, мы были неправы, что не давали Манухову больше играть. Надо было выпускать его чаще. Что касается Лямкина, он выстрелил в прошлом плей-офф, а в нынешнем сезоне начало было безобразным.

— Летом был приглашен Андрей Педан. Он вас разочаровал или чем-то удивил по ходу сезона?

— Педан меня ни удивил, ни разочаровал — ни туда, ни сюда. Но чего я ожидал, когда его приглашали, и чего я хотел — этого не было, — цитирует наставника «Ак Барса» корреспондент «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 марта
    Так же и в личных отношениях с людьми Педан ни туда ни сюда. Тренер правильно сказал!
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    Анонимно 16 марта
    Будем надеяться, Андрей Педан исправится в будущем сезоне ,покажет себя с лучшей стороны
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