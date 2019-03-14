Губернатор Калифорнии отменил смертную казнь в штате

Губернатор американской Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел мораторий на смертную казнь в штате.

Как сообщается на сайте Ньюсома, мораторий должен быть установлен в форме отсрочки приведения в исполнение приговора для всех людей, приговоренных к смертной казни в Калифорнии.

На данный момент в штате смертного приговора ожидают 737 человек.

Напомним, в прошлом году жители немецкой земли Гессен проголосовали за удаление из своей конституции положения о применении смертной казни в качестве высшей меры наказания.

Регион оставался единственным в Германии, чьи законы предусматривали смертную казнь, несмотря на исключение наказания из Конституции ФРГ еще в 1949 году.