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Губернатор Калифорнии отменил смертную казнь в штате

09:30, 14.03.2019 1
Губернатор Калифорнии отменил смертную казнь в штате
Фото: pixabay.com

Губернатор американской Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел мораторий на смертную казнь в штате.

Как сообщается на сайте Ньюсома, мораторий должен быть установлен в форме отсрочки приведения в исполнение приговора для всех людей, приговоренных к смертной казни в Калифорнии.

На данный момент в штате смертного приговора ожидают 737 человек.

Напомним, в прошлом году жители немецкой земли Гессен проголосовали за удаление из своей конституции положения о применении смертной казни в качестве высшей меры наказания.

Регион оставался единственным в Германии, чьи законы предусматривали смертную казнь, несмотря на исключение наказания из Конституции ФРГ еще в 1949 году.

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